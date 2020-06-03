أحمد سامي يكشف عن أصعب مهاجم واجهه

كشف أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة والمعار لصفوف طلائع الجيش عن أصعب مدافع لعب ضده خلال مسيرته الكروية في الملاعب.





وقال سامي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"المهاجم القوي والذي يملك تحركات مميزة هو جون أنطوي، وكان يسبب لي بعض التعب في الملعب".





وأضاف :"لعب ضده عندما كان في الإسماعيلي وانتقل للأهلي ثم في بيراميدز".





وتابع :"هو مهاجم من الذين يجيدون التحرك بشكل مميز للغاية وقادر على خطف الدفاع في ثوان قليلة، وإحراز الأهداف حال عدم التركيز".





وزاد :"عندما يقوم المدافع باللعب ضد مهاجم أكثر من مرة يمنحه دراية كافية بتحركاته وتسهل في رقابته".



