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الأرصاد: أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة.. الخميس
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:43 م
الفجر السعودي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوقع هطول أمطار رعدية، يوم غد الخميس، على 4 مناطق بالمملكة، فيما تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من 5 مناطق أخرى.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن "الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة".
ولفتت إلى أن الرياح ستكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة، فيما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وبالنسبة للبحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.
فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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