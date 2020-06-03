الأرصاد: أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة.. الخميس





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوقع هطول أمطار رعدية، يوم غد الخميس، على 4 مناطق بالمملكة، فيما تؤثر الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من 5 مناطق أخرى.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن "الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، والباحة".





ولفتت إلى أن الرياح ستكون نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، والمدينة المنورة، فيما يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.





وبالنسبة للبحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.





فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية.



