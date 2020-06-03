أعراض جديدة "خطيرة" لكورونا يكشفها الأطباء.. تعرف عليها

ما زال الأطباء يكتشفون أعراض كثيرة مدمرة يخفيها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويؤكد الأطباء أن اقتحام فيروس كورونا العالم وتفشيه خلال الشهور القليلة الماضية التي تعتبر ليست فترة كافية لمعرفة كل أسرار الفيروس وأعراضه فكل يوم توجد أبحاث ودراسات جديدة حول العالم تخبرنا ببعض أعراض كوفيد19 والتي يعدها الأطباء على حد وصفهم مدمرة ومهلكة.





وتستعرض بوابة " الفجر" الأعراض الأخرى الخطيرة لكورونا والتي كشفها الأطباء والغير الأعراض المعروفة والمتداولة عن تدميره الكامل للرئة في السطور التالية:





- مهاجمة كورونا للأوعية الدموية وحدوث جلطات وتأثيره المدمر على الدماغ:

بحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية أوضحت بعض الدراسات والتي قام بها فريق بحثي في سويسرا أن كوفيد 19 يقتحم الخلايا المبطنة للأوعية الدموية مما يسبب تلف الأعضاء التي ليس لها علاقة بأمراض الجهاز التنفسي كفيروس كورونا.





وأشار بعض الأطباء في أمريكا إلى أن 40 % من المصابين بكوفيد 19 تحدث لهم جلطات في الدم ووجدوا أن هذا الأمر شائع وكبير مما اضطرهم إلى وضع الحالات المصابة المؤكدة بكوفيد 19 على مميعات الدم بالطبع.





وبحسب ما ذكره موقع "إن تي في" الألماني أن كوفيد 19 يؤدي إلى تخثر الدم في الأوعية الدموية مما يسبب هذا تكوين جلطات دموية، والأخطر من هذا أن هذه التجلطات الدموية تدق ناقوس الخطر بتعرض المصابين بكوفيد 19 إذا لم يتم إسعافهم إلى أعراض شبيهة بالسكتة الدماغية والضعف أو صعوبة الكلام أو الشعور بالدوخة أو حدوث تنميل وفي حالة عدم إسعافهم تحدث لهم مضاعفات خطيرة لأبعد حد مثل الشلل أو فقدهم القدرة على الحديث أو الكلام ويمكن أن يسبب لهم الوفاة.





- تدمير كورونا للكلى والقلب والرئتين والجهاز الهضمي:

وبحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية توصل الفريق البحثي السويسري أن كوفيد 19 يتكاثر في بطانة الأوعية الدموية لكلى المصابين بالفيروس كما تحدث علامات إلتهابات وموت الخلايا في القلب والأمعاء الدقيقة بالإضافة إلى الرئتين.





وأكد الفريق البحثي بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس ومعهد تكساس لأمراض القلب بأمريكا أن كوفيد 19 يضر مباشرة القلب وقد يسبب له عواقب وخيمة وكارثية وقد يسبب للمصاب بكوفيد 19 عدم إنتظام في ضربات القلب وضعف عضلة القلب.

وبحسب ما نشرته جريدة "واشنطن بوست" فإن التقرير الطبي يؤكد أنه توجد أعضاء كثيرة في جسم الإنسان المصاب بكوفيد 19 يحدث لها أضرار كبيرة وقد تكون مدمرة ومنها الكلي حيث يسبب فيروس كورونا في تلف في الهياكل التي تعمل على تصفية النفايات من الدم مما يعرض المرضى ويضطرهم للغسيل الكلوي،كما أثبت التقرير أيضًا أن كوفيد 19 يضر الجهاز الهضمي ويسبب التقيؤ والإسهال لدى بعض المصابين بكوفيد 19.

