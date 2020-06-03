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تفاصيل كشف وزارة البترول الجديد في الصحراء الغربية.. ينتج 4100 برميل يوميًا (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل الكشف الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم الأربعاء، موضحا أن الكشف البترولي يقع بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية، ينتج 4100 برميل يوميا.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه كلما استخدمنا أسلوب الحفر الحديث وأحدث الوسائل التكنولوجية كلما توصلنا إلى اكتشافات جديدة.

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم منذ توليه الحكم بقطاع البترول وفق رؤية ثاقبة، وساعدت عودة الاستقرار إلى مصر على نهوض القطاع، مردفا: "ليس لدينا أي مشكلة بشأن توريد البترول والغاز الطبيعي منذ 5 سنوات، وقيمة استيراد الغاز كانت تصل إلى 2 مليار دولار سنويا". 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إلى أن وزير البترول أكد دعم مصر لسوق البترول العالمي، متابعا: أنه في الأعوام من 2011 حتى عام 2015 كانت بمثابة فترة صعبة على فطاع البترول حيث كان يعاني من خسائر كبيرة.

في وقت سابق، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء إنه في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية.

وأضافت في بيان صحفي أن تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من الجيولوجي، أشرف أبو زينة رئيس شركة برج العرب للبترول والتي تمثل الكيان المشترك القائم بالعمليات في منطقة امتياز أبوسنان نيابة عن هيئة البترول وشركة كويت إنرجي مصر.

يذكر أن الشركة حققت كشفا بتروليا كبيرا في شهر ديسمبر 2019 في البئر الاستكشافي ASH-2 والذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 7 آلاف برميل من الزيت الخام، و10 ملايين قدم مكعب غاز.

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