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محرز يكشف عن "روشتة" النجاح في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد الدولي  الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر ستي الانجليزي، ان بدايته مع السيتي لم تكن مثالية كما يعتقد البعض،مشيرا الي معاناته لحجز مكان له في التشكيل الأساسي للسيتي خلال الموسم الماضي، عقب انتقاله إليه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وقال محرز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "في السيتي، بُني الفريق للفوز بكل مباراة، ونحاول الفوز بكل شيء نلعب من أجله، وعندما وصلت العام الماضي، وثق المدرب في وآمن بي، ولكني لم أصنع الفارق بالسرعة التي انتظروها مني، في ناد مثل السيتي لا يملكون الوقت للانتظار، هناك 20 لاعبا من الدرجة الأولى، وبالتالي جلست على مقاعد البدلاء عندما كان يقدم غيري مستوى جيدا".

وأضاف: " لعبت بصورة جيدة بنهاية الموسم، وبدأت الموسم الجاري بشكل مختلف، وعندما أشارك، أقدم مستوى جيدا وأكتسب الثقة، ففي عامي الأول في البريميرليج مع ليستر، كنا نعاني بعض الشيء، ولكني شعرت دائمًا بأنني ألعب بصورة جيدة، وأنه بمقدوري فعل شيء ما، في العام التالي بدأنا بقوة، وكان الفريق جيدا، وعندما بدأت تسجيل الأهداف تحليت بالثقة، وبعد انضمامي للسيتي، وجدت كيف تتراجع الفرق إلى الوراء كثيرًا، وكان علي التفكير بصورة مختلفة".

وتابع: "عليك التعامل بصورة مختلفة مع خصمك، وفي حالتي أتعامل مع الظهير الأيسر الذي يجد دائمًا الدعم من الجناح أو متوسط الميدان، لذا كان على تغيير أسلوب لعبي وتحركاتي، كان علي التأقلم واحتاج ذلك مني بعض الوقت، ولكني أشعر الآن أنني مستعد لذلك".

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