جوارديولا يأمل في ضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع الإسباني سيرجي روبرتو نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبوتيفو الإسبانية بأن مسئولي مانشستر سيتي تواصلوا مع نظرائهم في برشلونة واستفسروا منهم عن إمكانية بيع النجم الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي لا يعتبر النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع النجم الإسباني وذلك لأن كلا من تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي أعربوا عن اهتمامهم بالتعاقد مع النجم الإسباني الذي أصبح مطروحاً للبيع كما أشارت بعض التقارير مؤخرًا.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الإسباني البالغ من العمر 28 عامًا هو لاعب خط وسط في الأساس لكنه أصبح يلعب كثيرًا في مركز الظهير الأيمن في صفوف برشلونة.



