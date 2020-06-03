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تحذير مهم من الأرصاد والكشف عن مفاجآت بشأن الأيام المقبلة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:46 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حاره خلال الأيام المقبلة، حيث سيسوده ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وذلك بدءا من الغد، لتستمر للأسبوع المقبل.

وأكدت الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ولطيف على سواحل الشمالية والشرقية حار على جنوب سيناء، وشديدة الحرارة على شمال صعيد.

وتتوقع الهيئة، أن طقس يوم الخميس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

من جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، التي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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طقس درجات الحرارة بوابة الفجر الصحة العالمية الصحة الأرصاد الجوية

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