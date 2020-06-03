Advertisements

مدرب أتلتيكو مدريد يعلن رحيله عن الفريق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
وكالات

 

بعد 9 سنوات من العمل في صفوف أتلتيكو مدريد، أعلن جيرمان "مونو" بورجوس المدرب المساعد للروخبلانكوس رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

 

ويسعى بورجوس لبدء مسيرته كمدير فني في الفترة المقبلة عقب انتهاء الموسم الجاري.

 

ويعمل بورجوس، حارس المرمى الأرجنتيني السابق، مساعدا لسيميوني منذ عام 2011، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني في 2014 إلى جانب الوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال بورجوس /51 عاما/ في تصريحات لموقع نادي أتلتيكو مدريد على الإنترنت :"في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدير فني. وبعد خبرة عشرة أعوام في الدوري الإسباني، أعتقد أنني أصبح قادرا تماما على قيادة دفة فريق."

 

وأضاف :"سأرحل بأفضل طريقة ممكنة وسأحرص حتى الدقيقة الأخيرة لي هنا، على محاولة تحقيق أهدافنا."

 

وكان أتلتيكو مدريد قد أطاح بليفربول الإنجليزي من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا قبيل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدرب أتلتيكو مدريد بورجوس أزمة فيروس كورونا أخبار أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. توجيهات مهمة من السيسي بشأن السلامة الصحية

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

العروض تنهال على طريد الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. تراجع 3 جنيهات في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يستقر على موعد إقالة سولاري

عاجل.. نجم برشلونة يعلن الرحيل

3 مباريات تنتظر أتلتيكو مدريد في أغسطس.. تعرف عليهم

صافرة إيطالية تُدير قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

زيدان ومورينيو على رأسهم.. 5 مدربين كبار أنقذهم فيروس كورونا من مطرقة الإقالة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

06:31 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين