مدرب أتلتيكو مدريد يعلن رحيله عن الفريق

بعد 9 سنوات من العمل في صفوف أتلتيكو مدريد، أعلن جيرمان "مونو" بورجوس المدرب المساعد للروخبلانكوس رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى بورجوس لبدء مسيرته كمدير فني في الفترة المقبلة عقب انتهاء الموسم الجاري.

ويعمل بورجوس، حارس المرمى الأرجنتيني السابق، مساعدا لسيميوني منذ عام 2011، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني في 2014 إلى جانب الوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بورجوس /51 عاما/ في تصريحات لموقع نادي أتلتيكو مدريد على الإنترنت :"في نهاية هذا الموسم، سأبدأ رحلتي كمدير فني. وبعد خبرة عشرة أعوام في الدوري الإسباني، أعتقد أنني أصبح قادرا تماما على قيادة دفة فريق."

وأضاف :"سأرحل بأفضل طريقة ممكنة وسأحرص حتى الدقيقة الأخيرة لي هنا، على محاولة تحقيق أهدافنا."

وكان أتلتيكو مدريد قد أطاح بليفربول الإنجليزي من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا قبيل توقف المنافسات بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).