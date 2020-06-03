محافظ قنا: بحث جميع مشكلات المواطنين بكل شفافية ووضع حلول عاجلة

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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.



واستقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ بمكتب كل منهما اليوم 40 مواطن للاستماع الى مشاكلهم والعمل على حلها بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووجه كل من الداودى والدكتور حازم عمر المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات الأخرى.



وأضاف المحافظ أن اللقاء يتم عقده بشكل يومي لبحث مشاكل المواطنين العاجلة مشيرا الى انه الى جانب الشكاوى التي يقدمها المواطنين خلال اللقاء فإن إدارة خدمة المواطنين تستقبل الشكاوى ايضا على رقم واتساب 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي تعالج المشكلات وحل الشكاوى والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال فريق عمل يقوم بمتابعة دقيقة للشكاوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد مشكلاتهم.



من جانبه أكد الدكتور حازم عمر على ان التواصل والتفاعل مع المواطنين عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكاويهم يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بالمواطن وتوفير كافة احتياجاته الأساسية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.



وكشف عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأكد المتحدث، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





