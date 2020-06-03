بالأرقام والخطوات.. تفاصيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع ثلاث وزارات معنية وهي وزارة التعاون الدولى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، لتطبيق لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا لحل مشاكل القرى الفقيرة وتطوير البنية التحتية.





التنمية المحلية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التنمية المحلية هو برنامج حكومى مدعوم من البنك الدولي لدفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لتحويلهم لإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، وتحسين الظروف المعيشية، وتطوير نموذج للتنمية المحلية، ويعتمد البرنامج على منهجية العمل وضخ الاستثمارات مع التطوير المؤسسي، وتنمية القدرات المحلية وتطوير نظم العمل بالمحافظات للعمل في إطار من اللامركزية.





وأشادت السعيد بالدور لجنة تسيير البرنامج فى دعم تنفيذ الأنشطة والمشروعات المختلفة بهدف خلق نموذج تنموى يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة التنافسية للمحافظة فى ظل لا مركزية مالية وإدارية





أهداف البرنامج

أوضحت السعيد، أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا، ويوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الفقيرة منها 144 قرية تتجاوز نسبة الفقر 70 % من سكان القرية، ويشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من 1000 قرية الأكثر فقرا.





أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية يخدم 6 أهداف للتنمية المستدامة وهم: القضاء على الفقر، والمياه النظيفة والنظافة الصحية والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج.





تكلفة المشروع

وأكدت السعيد، أنه بضم محافظتي المنيا وأسيوط يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق بين المحافظات والتركيز على مقومات اتصالية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، مضيفة أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية في استثمارات حكومية بمبالغ 47 مليار خلال العام المالى 2020-2021 تشمل 25٪ من الاستثماراتِ الحكومي بِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 2019-2020.





تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات من 2017-2018، ويقدم البرنامج نموذج للتنمية المحلية على عدة مستويات حيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، وتلاعتماد علي منهجية العمل ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية





البنك الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أهمية برنامج التنمية المحلية الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.





وذكرت المشاط، أنه يتم التنسيق بشكل دوري بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لاعادة هيكلة برنامج تنمية الصعيد لرفع الكفاءة وزيادة الاستفادة منه، حيث يتكون البرنامج من 46 مشروع فى محافظتى قنا وسوهاج.





مشروعات البرنامج

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى إشادة البنك الدولي في زيارته إللى ارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات والتي بلغت 5 مليون مواطن من 8 ملايين مواطن بالمحافظتين، وتراجع معدل الفقر ضمن خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات في المرحلة الأولى وحتى 2019-2020 قرابة 5.8 مليار جنيه، وإجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه، ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.





وأضاف "شعراوى" إن إجمالي عدد المشروعات خلال المرحلة الأولى بلغت حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين، ومحافظة سوهاج 1593 مشروع، ومحافظة قنا 982 مشروع على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، انتهت الحكومة من تنفيذ 1796 مشروع ويجري تنفيذ 779 مشروع بالمحافظتين.



