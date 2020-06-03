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محمود ياسين يحتفل بعيد ميلاده الـ79 وزوجته تكشف تفاصيل حالته الصحية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:12 م
محمود ياسين
محمود ياسين
احتفل الفنان محمود ياسين النجم الكبير بعيد ميلاده الـ79 يوم أمس الثلاثاء الموافق الـ2 من يونيو 2020، وسط حفاوة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل إيجابية للفنان صاحب التاريخ الطويل.

محمود ياسين يحتفل بعيد ميلاده

وتصدر محمود ياسين "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدما بحث محبيه عن حالته الصحية للاطمئنان عليه، وسط تداول منشورات متضاربة بشأن وضعه الصحي ولاسيماً بعد غيابه الطويل عن الساحة لأكثر من 8 سنوات.

حالة محمود ياسين الصحية

وقالت زوجة النجم الكبير محمود ياسين إن حالة زوجها جيدة ومستقرة ولا صحة لما يتم تداوله بشأن تدهورها، مؤكدةً على انه لا يزال يعاني من آلام بمنطقة الحوض منذ سقوطه وكسر حوضه.

محمود ياسين يصاب بالزهايمر

وأوضحت الفنانة شهيرة زوجة النجم محمود ياسين أن زوجها أصيب بالزهايمر منذ عام 2018 وهو مرض لا يوجد له علاج، وبنفس الدرجة التي أصابت النجم الكبير عمر الشريف، الذي لازمه حتى وفاته.

حالة محمود ياسين جيدة

وأكدت شهيرة على أن حالة محمود ياسين مطمئنة ولكن لاتزال آلام منطقة الحوض تلزمه الفراش بعدما نصحه الطبيب المشرف على حالته بالجلوس حتى التئام "الشرخ" الذي حدث له عقب سقوطه.

شهيرة تحتفل بزوجها محمود ياسين

وهنأت النجمة الكبير شهيرة زوجها الفنان العملاق محمود ياسين بمناسبة ذكرى ميلاده الـ79 على حسابها الشخصي عبر "فيس بوك" قائلةً: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة"، في رسالة لاقت إعجابًا كبيرًا من قبل محبي هذا الثنائي الناجح.

شهيرة تغازل محمود ياسين

وغازلت شهيرة محمود ياسين حيث حدثته باسم الدلع التي لطالما دعته به وهو "جودة" حيث كتبت: "العمر كله يا رب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقف وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".

قيمة محمود ياسين

ويحتل النجم الكبير محمود ياسين مكانة كبيرة بين قلوب وعشاق المحبين له ولفنه عبر سنوات طويلة أثرى خلال مسيرته السينما والتليفزيون مقدمًا أعمالًا خالدة وضعته كأحد أهم نجوم زمن الفن الجميل.

أعمال النجم محمود ياسين

قدم محمود ياسين أعمالًا كبيرة لعل أبرزها، فيلم "شيء من الخوف" أحد علامات السينما المصرية، إضافة إلى فيلم "الرصاصة لاتزال في جيبي"، وكون ثنائيًا ناجحًا مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ليشاركها في أكثر من عمل أهمهم، "أفواه وأرانب" و"الخيط الرفيع".


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