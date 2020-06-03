Advertisements

إقالة مدير مستشفى مطاي المركزي ومسئول المخازن بمستشفى مغاغة (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إقالة مدير مستشفى مطاي المركزي من منصبه لعدم التنسيق والتعاون في استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والتي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى، ولن نقبل بتدني مستوى الآداء أو التقصير في آداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالينا.

تأتي جولة المحافظ ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة لجميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

شملت جولة المحافظ عددًا من المستشفيات المركزية والحميات وجراحات اليوم الواحد بمراكز العدوة، مغاغة، مطاي وبني مزار وسمالوط.

وقرر المحافظ خلال جولته، إقالة مسئول المخازن بمستشفى مغاغة المركزي وإحالته للتحقيق، وتعيين مدير جديد خلال 24 ساعة، وذلك لامتناعه عن تسليم مستلزمات مكافحة العدوي للأطقم الطبية بالمستشفى، على الرغم من توافرها بالمخزن.

تابع المحافظ، خلال جولته، الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، والخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

والتقي المحافظ بالفرق الطبية، حيث استمع لكافة الآراء والملاحظات، وكلف وكيل وزارة الصحة بإزالة ايه معوقات في العمل، موجها كل الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم قائلا "إن الوطن بأكمله يقدر ماتقدموه من تضحيات وجهود"، ومؤكدًا تقديم كل الدعم والمساندة لهم في ظل ما يواجهونه خلال الفترة الطارئة الحالية، من أجل حصار الفيروس وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة اجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، قائلا "مفيش حالة من أهالينا يتم ردها".

وأشاد المحافظ بمسؤول المخازن بمستشفي العدوة المركزي لحسن تنظيم العمل، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، واستمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مستشفى مغاغة مستشفى الصحىة الاطقم الطبية اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 16 ساعة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

العروض تنهال على طريد الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من السيسي بشأن السلامة الصحية

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 6 ساعات

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تراجع 3 جنيهات في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. مهاجم فرنسي على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تدريب تمريض العزل بحميات بني سويف على التعامل مع "كورونا"

وفاة مدرس بجامعة المنيا متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

إنفوجراف.. قرارات وزيرة الصحة بعد تخصيص 34 مستشفى للعزل

الصحة: دخول 320 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية لمصابي كورونا

وزيرة الصحة تعلن زيادة مستشفيات العزل.. وتوجه مناشدة عاجلة للمعتافين (صور)

وزيرة الصحة توجه بنقل مواطن إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل - الزمالك مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين