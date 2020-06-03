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عاجل.. تأييد حبس أحمد الفيشاوي سنة لامتناعة دفع نفقة ابنته
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:48 م
مي مرسي
حكمت محكمة جنح الدقي على الفنان أحمد الفيشاوي بالسجن لمنة سنة وذالك في قضية امتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا،وعدم تنفيذه أحكام السداد السابقة.
وذكرت المحامية الخاصة بالفنان أحمد الفيشاوي أنهما لم يحضرا الجلسة الأولى ليقدما الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقع "الفيشاوي" القانوني.
وتابعت المحامية أن أحمد الفيشاوي لم يرى ابنته لمدة 5 سنوات بسبب تحريض والدتها لإبنته عليه، وان لينا ابنته تعيش مع والدتها في انجلترا وهذا غير قانوني
وذكرت المحامية الخاصة بالفنان أحمد الفيشاوي أنهما لم يحضرا الجلسة الأولى ليقدما الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقع "الفيشاوي" القانوني.
وتابعت المحامية أن أحمد الفيشاوي لم يرى ابنته لمدة 5 سنوات بسبب تحريض والدتها لإبنته عليه، وان لينا ابنته تعيش مع والدتها في انجلترا وهذا غير قانوني
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