Advertisements

الجيش الليبي يضع شرطين لإنجاح أي مبادرة (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:40 م
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
الفجر

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه يرحب بأي مبادرات دولية لحل الأزمة الدائرة في الداخل الليبي، لكنه وضع شرطين لإنجاح أي مبادرة، "أولهما: خروج تركيا والإرهابيين من المشهد الليبي بالكامل"، و"الثاني: إنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات العاصمة طرابلس".

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على الرفض التام لإقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا، مشددا على أن تركيا تسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في المتوسط عبر سيطرتها على حكومة فايز السراج، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وقال اللواء المسماري: إن الجنوب الليبي بات بؤرة لداعش مشيرا إلى تمكن قوات الجيش من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين.

هذا وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال أردوغان: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليبيا فيديو تركيا الوفاق الجيش الليبي الجيش

أخبار تهمك

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد سعر شراء رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

باريس يرفض عرض برشلونة ونيمار يواصل الضغط

منذ ساعة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

المسماري: الجيش الليبي تمكن من القضاء على إرهابيين في طرابلس

الجيش الليبي يعلن اسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في طرابلس

الجيش الليبي يُفرج عن اعترافات لمرتزقة أرسلهم "أردوغان" (فيديو)

بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟ (فيديو)

المسماري: تدخل تركيا العسكرى أفشل الوصول لحل سياسى في ليبيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين