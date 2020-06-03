الجيش الليبي يضع شرطين لإنجاح أي مبادرة (فيديو)





أعلن الجيش الوطني الليبي أنه يرحب بأي مبادرات دولية لحل الأزمة الدائرة في الداخل الليبي، لكنه وضع شرطين لإنجاح أي مبادرة، "أولهما: خروج تركيا والإرهابيين من المشهد الليبي بالكامل"، و"الثاني: إنهاء سيطرة الميليشيات على مؤسسات العاصمة طرابلس".





وأكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري على الرفض التام لإقامة أي قواعد عسكرية في ليبيا، مشددا على أن تركيا تسعى لنهب الثروات الليبية والتحكم في حركة الملاحة في المتوسط عبر سيطرتها على حكومة فايز السراج، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".





وقال اللواء المسماري: إن الجنوب الليبي بات بؤرة لداعش مشيرا إلى تمكن قوات الجيش من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين.



