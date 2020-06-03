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عاجل.. توجيهات مهمة من السيسي بشأن السلامة الصحية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بكافة تدابير الوقاية الصحية للحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع.

واجتمع السيسي، اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي، ومسجد مصر، والنصب التذكاري.

ووجه السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره، مع الالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع.

كما شدد على مراعاة التنفيذ بأحدث المعايير العالمية وتكنولوجيا المدن الذكية لتجسيد صورة الدولة المصرية الجديدة، في إطار منظور استراتيجي شامل طويل المدى.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها التطوير المروري بمنطقتي السيدة عائشة وعين الصيرة، بالإضافة تطوير كوبري المطار الذي يربط بين طريق صلاح سالم ومحور جوزيف تيتو، وكذا أعمال الطرق والمحاور الجارية بمنطقة مدينة نصر، إلى جانب أعمال التطوير بكلٍ من محور ابن فضلان وتقاطع جسر السويس مع كوبري القبة.

كما وجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين.

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