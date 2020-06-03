لأول مرة.. محافظ بور سعيد يكرم الفنان محمود ياسين

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قرر عادل غضبان، محافظ بور سعيد تكريم الفنان محمود ياسين عن عطائه الفني خلال السنوات العديدة الماضية،وذالك من خلال إطلاق إسمه على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي.



وتمنى اللواء عادل غضبان دوام الصحة والعافية للفنانة محمود ياسين، وقام عمرو محمود ياسين وشقيقته رانيا محمود ياسين بالشكر على ما قدمه محافظ بور سعيد من تكريم للفنان محمد ياسين.



يذكر أن الفنان محمود ياسين قدم عدد كبير من الأعمال الفنية التي جذبت الجماهير ومن أبرزها "أفواه وأرانب"،"الصعود إلى الهاوية"،"الأخرس"،"الباطنية".