Advertisements

لأول مرة.. محافظ بور سعيد يكرم الفنان محمود ياسين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:33 م
محمود ياسين
محمود ياسين
مي مرسي
قرر عادل غضبان، محافظ بور سعيد تكريم الفنان محمود ياسين عن عطائه الفني خلال السنوات العديدة الماضية،وذالك من خلال إطلاق إسمه على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي.

وتمنى اللواء عادل غضبان دوام الصحة والعافية للفنانة محمود ياسين، وقام عمرو محمود ياسين وشقيقته رانيا محمود ياسين بالشكر على ما قدمه محافظ بور سعيد من تكريم للفنان محمد ياسين.

يذكر أن الفنان محمود ياسين قدم عدد كبير من الأعمال الفنية التي جذبت الجماهير ومن أبرزها "أفواه وأرانب"،"الصعود إلى الهاوية"،"الأخرس"،"الباطنية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود ياسين محافظ بورسعيد الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 17 ساعة

باريس يرفض عرض برشلونة ونيمار يواصل الضغط

منذ ساعة

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُحدد سعر شراء رمضان صبحي بشكل نهائي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

موقف نادر من ذكريات الفن الجميل لـ مديحة كامل والخطيب (فيديو)

ما لا تعرفه عن "إيمان سركسيان"

همسة للآداب والفنون يكرم الراحل محمد نجم في دورته السابعة

همسة للآداب والفنون يكرم الراحل محمد نجم في دورته السابعة

في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات سمية الألفي الأربعة

بكلمات مؤثرة.. رانيا يوسف تنعي وفاة الفنان حسن حسني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين