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نجم مانشستر سيتي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع نجمه السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي إيريك جارسيا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن مهمة النادي الكتالوني معقدة في هذا الإتجاه لأن المان سيتي من الصعب أن يوافق على التخلي عن نجمه الشاب.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يضطر للإنتظار موسم آخر ليتعاقد مع الإسباني إيريك جارسيا في صيف 2021 بشكل مجاني، حيث ينتهي عقد النجم الإسباني في ذلك الوقت في حال لو رفض من جانبه التجديد للسيتزنز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جارسيا البالغ من العمر 19 عامًا كان قد انتقل من برشلونة إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 مقابل مليون و700 ألف يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مركز جارسيا الأساسي هو في قلب الدفاع ولكنه يجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك في بعض المرات بهذا المكان.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جارسيا لعب مع منتخب إسبانيا للشباب ولعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي في 14 مباراة منهم 11 مباراة في الموسم الحالي

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