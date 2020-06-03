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"مقيد بالحبال".. العثور على جثة شاب مقتولا في الجيزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:29 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال، بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مقتولا ومقيد بالحبال.

وبدوره شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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كشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي بـ"وصلات كهربائية عشوائية"، خاصة بـ"المروحة" السبب في إندلاع النيران داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

وبينت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم جثة الفتاة العشرينية العمر.."روحنا لقينا الجثة متفحمة"، موضحة إلى أن الشقة المندلع بها النيران مساحتها 60 مترا

كانت لقيت فتاة عشرينية العمر مصرعها في حريق هائل اندلع داخل شقة سكنية، مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار سكني، بشارع أحمد سعيد، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد هذا إلى باقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب وحصر النيران والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، ومصرع فتاة عشرينية العمر، وتحفظت القوات على جثتها، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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قتل شاب جثة بوابة الفجر الجيزة

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