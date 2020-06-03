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برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:27 م
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
عبداللطيف هيبة
تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضعف آليات التصدي للممارسات الغير شرعية في قراءة العدادات وانتشار سرقات التيار الكهربائي.

وأكدت النائبة، تزايد سرقات التيار الكهربائي، وتسجيل كم كبير من المحاضر نتيجة الممارسات الغير شرعية وضعف آليات الرقابة، لا سيما في الفترة الحرجة التي تنشغل فيها الدولة عن متابعة هذا الملف جراء توجيه اهتمامها لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت: سجلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألف و668 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، خلال شهر أبريل فقط، مما ينذر بكارثة كبيرة، لا سيما وأن سرقات التيار الكهربائى تكبد القطاع خسائر سنوية تقدر بـ2 مليار جنيه، وتهدر أموال طائلة في ظل غياب رقابة وتفعيل اللوائح والعقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، كما سجلت سرقة التيار الكهربائي خلال شهر إبريل الماضي، نحو 8.4 مليار جنيه.

ونوهت أن الاتجاه في التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع سيساهم في القضاء على التلاعب، وستتمكن الوزارة من إحكام السيطرة، والحفاظ على الكهرباء التي تم سرقتها على مدار سنوات عديدة ماضية، خاصة في ظل الممارسات الغير شرعية التي لجأ إليها عدد كبير من المواطنين نتيجة عدم وجود رقابة أو متابعة دورية في قراءة العداد.

وشددت على ضرورة تفعيل عقوبات التلاعب في العدادات، وسرقة التيار الكهربائي، وفسخ التعاقد وعمل محضر فوري، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات القانونية وتغليظها للحبس وغرامة مالية كبيرة.

وطالبت بضرورة الالتزام بالمرور شهريا على المنازل واستخدام كافة التقنيات الحديثة لكشف الممارسات غير الشرعية والسرقات، وإنهاء حالة التلاعب.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مجلس الوزراء سرقات بوابة الفجر الصحة العالمية التيار الكهربائي

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