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عرض مغري من أهلي جدة لتجديد عقد نجم الفريق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة أهلي جدة السعودي قدمت عرضا ماليا مغريا لنجم الفريق لتجديد عقده مع الفريق.

 

وقدم الراقي العرض المالي الأعلى في لائحة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتجديد عقد عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط الدولي والمحترف في صفوف الفريق الأول بالنادي.

 

ويرغب الأهلي في المحافظة على عسيري لسنوات بعد أن أوشك اللاعب على دخول الفترة الحرة والتي يمكنه فيها الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

 

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي يتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر، بمتابعة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي وعبد الإله مؤمنة رئيس النادي، وأن عرض النادي الذي قدم للاعب لتجديد عقده الاحترافي هو عرض واحد ويعتبر مجزيا للغاية ومناسبا، مشيرا إلى أن هناك مميزات أخرى خارج نطاق العقد مقدمة من قبل الأمير منصور بن مشعل، للمحافظة على اللاعب وضمان استمراره داخل أسوار النادي لعدة سنوات مقبلة.

 

وأوضحت المصادر أن عرض الأهلي المقدم لتجديد عقد اللاعب يصل إلى أربعة ملايين ريال سعودي في الموسم الواحد مع المميزات الأخرى المقدمة من قبل المشرف العام على كرة القدم وبإجمالي يصل إلى 12 مليون ريال في ثلاث سنوات، وأن اللاعب لم يرد حتى الآن على العرض المقدم له سواء بالموافقة أو الرفض، وأن هذا الموقف أثار تعجب أصحاب القرار في النادي لتميز العرض المالي المقدم في ظل الظروف الحالية والتي ألقت بظلالها على جميع الأندية وعائداتها المالية.

 

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