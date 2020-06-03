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باريس يرفض عرض برشلونة ونيمار يواصل الضغط

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
رفضت ادارة باريس سان جيرمان الفرنسى، العرض المقدم من نادي برشلونة الاسباني لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا الا في  بمقابل  175 مليون يورو نقدا دون الدخول في صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

واشار عدد من التقارير الصحفية الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يفرض شروطاً مُستحيلة على نيمار من أجل السماح له بالعودة إلى برشلونة، وهى الحصول على 175 مليون يورو نقداً من البارسا، كما أن النادي الباريسي يريد المبلغ نقدًا بدون أي صفقات تبادلية.

ومن ناحيةاخرى طالب النجم البرازيلى نيمار  إدارة باريس سان جيرمان، التهاون في عملية عودته لصفوف فريقه السابق، والذي لن يستطيع دفع كل هذا المبلغ في ظل الأزمة المالية المصاحبة لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن الاعب  البرازيلي سجل  18 هدفا وساهم في  10 تمريرات حاسمه خلال 22 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويمني النفس للعودة إلى برشلونة مجددًا، إلا أن الظروف قد لا تقف في صالحه مجددًا بسبب الظروف الراهنة.

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