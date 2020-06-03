السيسي يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع رئيس التشيك (تفاصيل)

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان .





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التشيكي أشاد بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصةً على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي، مؤكداً حرص بلاده ودول تجمع "فيشجراد" على استمرار العمل على تطوير علاقاتهم مع مصر ودفعها إلى آفاق أرحب، وموجهاً الدعوة إلى السيد الرئيس لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا.





من جهته؛ أعرب الرئيس السيسي، عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة بالتشيك، وما تشهده من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً سيادته التطلع لاستمرار التنسيق مع الرئيس التشيكي لدفع التعاون المشترك بين الجانبين والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين مصر ودول تجمع "فيشجراد".



