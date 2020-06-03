عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، عن دخول ادارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، لضم المهاجم المغربي وليد أزارو





حيث أشرت صحيفة "البلاد" السعودية، الى نية نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد مع وليد أزارو سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة، بعد المستوى المميز الذي قدمه حققه اللاعب مع الاتفاق وتسجيله ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد في سبع مباريات.





وذكرت الصحيفة أن عرض إدارة الشباب لأزارو مقابل مليون دولار في الموسم إلا أن اللاعب رفض العرض المالي، وجاء الاعلان عن المفاوضات بعد رفض إدارة الاتفاق، عدم تجديد إعارة أزارو والذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مما سيعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد.







