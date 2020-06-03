Advertisements

عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشفت العديد من التقارير الصحفية السعودية، عن دخول ادارة  نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان،  لضم المهاجم المغربي وليد أزارو

حيث أشرت صحيفة "البلاد" السعودية، الى نية نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في التعاقد مع وليد أزارو سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة، بعد المستوى المميز الذي قدمه حققه اللاعب مع الاتفاق وتسجيله ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد في سبع مباريات.

وذكرت الصحيفة أن عرض إدارة الشباب لأزارو مقابل مليون دولار في الموسم إلا أن اللاعب رفض العرض المالي، وجاء الاعلان عن المفاوضات بعد رفض إدارة الاتفاق، عدم تجديد إعارة أزارو والذي سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مما سيعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد.


وانتقل اللاعب المغربي الي الاعلي موسم 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي، بعقد ممتد حتى صيف 2021 ، ونجح  في موسمه الأول مع الأهلي أن يحرز لقب هداف الدوري المصري بتسجيله 18 هدفًا.

أخبار تهمك

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 16 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تعلن خريطة توزيع الإصابات الجديدة لكورونا

منذ 43 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

باريس يرفض عرض برشلونة ونيمار يواصل الضغط

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين