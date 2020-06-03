جمهور ناريمان يشبها بنجمة عالمية.. ورامي جمال يعلق: مفيش أحلى من مراتي

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نشرت خبيرة التجميل والمطربة ناريمان، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان رامي جمال وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير"انستجرام" مما جعلت جمهورها يشبها بالنجمة التركية إلتشين سانجو.



ونشرت إحدى الصفحات على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة للثنائي، لاستطلاع رأي الجمهور في مدى التشابه بينهما، وقد تعجب البعض من مدى تشابهما.



وجاء تعليق رامي جمال، على التشابه بين إلتشين وزوجته، قائلًا،:"أنا مفيش أحلى من مراتي في عيوني شكرا لكل اللي كتب كلمه حلوه".



في سياق آخر كشف الفنان رامي جمال لزوجته عن هدية غير متوقعة حيث أنه قرر عمل ألبوم غنائي لها دون علمها، بالإضافة إلى أنه قرر استغلال فترة الحظر المنزلي في تحضير أغاني ألبومه الجديد.



كتب رامي جمال تغريدة قال فيها:"‏بما إني كده كده محظور، قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم، بِما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير".



وتابع رامي جمال قائلًا:"ثانيًا بقى وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الاغاني بجد،الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده، والأجمل إنها هتعرف من هنا، ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ".



وانهالت التعليقات على المنشور بترحيب الجمهور بعودة ناريمان رسميًا إلى الساحة الغنائية مشيدين بموهبتها الغنائية، ومؤكدين على تحقيقها نجاح كبير فور طرحها ألبوم غنائي.

