Advertisements

جمهور ناريمان يشبها بنجمة عالمية.. ورامي جمال يعلق: مفيش أحلى من مراتي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:26 م
رامي جمال وناريمان
رامي جمال وناريمان
نور طلعت
نشرت خبيرة التجميل والمطربة ناريمان، صورة جديدة لها مع زوجها الفنان رامي جمال وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور الشهير"انستجرام" مما جعلت جمهورها يشبها بالنجمة التركية إلتشين سانجو.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صورة للثنائي، لاستطلاع رأي الجمهور في مدى التشابه بينهما، وقد تعجب البعض من مدى تشابهما.

وجاء تعليق رامي جمال، على التشابه بين إلتشين وزوجته، قائلًا،:"أنا مفيش أحلى من مراتي في عيوني شكرا لكل اللي كتب كلمه حلوه".

في سياق آخر كشف الفنان رامي جمال لزوجته عن هدية غير متوقعة حيث أنه قرر عمل ألبوم غنائي لها دون علمها، بالإضافة إلى أنه قرر استغلال فترة الحظر المنزلي في تحضير أغاني ألبومه الجديد.

كتب رامي جمال تغريدة قال فيها:"‏بما إني كده كده محظور، قررت ابدأ في اختيار أغاني جديدة لألبومي القادم، بِما إني باخد سنة أو أكتر في التحضير".

وتابع رامي جمال قائلًا:"ثانيًا بقى وده المهم قررت أعمل ألبوم لناريمان في أنواع مختلفة من الاغاني بجد،الجميل إنها متعرفش إني قررت أعمل كده، والأجمل إنها هتعرف من هنا، ويارب نفرح كلنا بفرج ربنا ".

وانهالت التعليقات على المنشور بترحيب الجمهور بعودة ناريمان رسميًا إلى الساحة الغنائية مشيدين بموهبتها الغنائية، ومؤكدين على تحقيقها نجاح كبير فور طرحها ألبوم غنائي.
جمهور ناريمان يشبها بنجمة عالمية.. ورامي جمال يعلق: مفيش أحلى من مراتي
جمهور ناريمان يشبها بنجمة عالمية.. ورامي جمال يعلق: مفيش أحلى من مراتي

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يوجه رسالته الأخيرة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 16 ساعة

عرض ضخم لنجم الأهلي من الدوري السعودي

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تعلن خريطة توزيع الإصابات الجديدة لكورونا

منذ ساعة الا ربع

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

لحظات من الرعاب.. تفاصيل إصابة أسرة أحمد فتحي بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ حوالي 4 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ حوالي 3 ساعات

باريس يرفض عرض برشلونة ونيمار يواصل الضغط

منذ نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين