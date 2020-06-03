محافظ أسوان: التعاقد على 200 ألف كمامة وطرحها بالصيدليات

و01091565955، وهو الذى يتزامن مع قيام الطب الوقائى بتدريب أحد العاملين أو أكثر داخل كل مستشفى على أعمال الغسل والتكفين لأى متوفى مصاب بالكورونا، وأشاد علاوة على مراجعة وإصلاح العاطل منها سواء من خلال المحافظة أو المجتمع المدنى،





وأشاد اللواء أشرف عطية بالمشاركة المجتمعية الجادة والدور الإنسانى للمؤسسات والجمعيات النشيطة في هذه المرحلة الحرجة حيث سيتم تكريمها عرفانًا بهذا الدور البناء، فضلًا عن المشاركة في نشر التوعية بين جموع الأهالى، لافتًا إلى أن ذلك تواكب مع قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين بدعم خطة مواجهة كورونا بتوفير كمامات لتوزيعها مجانًا على المواطنين والعاملين في المنشآت الحكومية والقطاع الخاصى بشفافية ومصداقية ورقابة كاملة، بجانب سعى المحافظة لشراء 100 ألف كمامة كدفعة أولى من القوات المسلحة لبيعها بنفس سعر الجملة من خلال الصيدليات الملتزمة وبإشراف نقابة الصيادلة للحيولة من وجود سوق سوداء من بعض التجار والصيدليات الغير ملتزمة، وهو الذى سيتم مواجهته بمنتهى الحزم.





والجدير بالذكر بأن لوحة الشرف للمؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في نقل ودفن حالات الوفاة المصابة بكورونا تشمل جمعيات أبناء السمعانية بالبصيلية، وتحفيظ القرآن الكريم بالشراونة بحرى بنطاق مركز إدفو، بجانب جمعيات الدر وتنقالة، والبرهان الخيرية بالدكة، والسيالة والمحرقة، وأبوهور الخيرية وكلابشة الخيرية بنطاق مركز نصر النوبة، علاوة على مؤسسة التوفيق الخيرية، وجمعيات تنمية المجتمع بأبوسمبل السياحي، ودفن الموتى بنطاق مدينة ومركز أسوان، فضلًا عن جمعية تنمية المجتمع بالكالحين بنطاق مركز دراو.













أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المهمات بالقوات المسلحة، لشراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى مناصفة بينهما، لبيعها في الصيدليات بنفس سعر المصنع حيث تموصول الدفعة الأولى بإجمالي 25 ألف كمامة من النوع الجيد، والتي ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن.وأضاف أنه سيتوالى وصول باقي الدفعات تباعًا وسيكون الشراء مستمر لضمان الإستدامة حتى يتمالإنتهاء من مواجهة جائحة كورونا وطبقًا للإحتياجات الجماهيرية لمنع أى محاولات لخلقسوق سوداء من عديمى الضمير.وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم بالتوازى توزيع كمياتالكمامات التى سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجانًا على المواطنين داخل القرىوالمدن سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أوالمنشآت والمصالحالحكومية تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولهالأكبر شريحة من الجمهور.وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيارات المخصصة لنقل ودفن الموتى بمرض كورونا سواء التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بإجمالى 4 سيارات أو التابعين للجمعيات الأهلية بإجمالى 12 سيارة رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديرى الإسعاف والتضامن الإجتماعى، وأيضًا رؤساء الجمعيات المسئولة.وأكد محافظ أسوان على ضرورة إكتمال منظومة مواجهة هذه الجائحة من خلال تلاحم وتكاتف الجميع بما يساهم في بعث الطمأنينة لدى المواطنين بأنه سيتم التعامل السريع مع أى حالات طارئة بما يحافظ على سلامتهم وحمايتهم من إنتشار المرض، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الإنسانى بالحفاظ على آدمية وكرامة أى حالات وفاة بنقلها ودفنها تحت إشراف الطب الوقائي.ولفت المحافظ إلى أن توجيهاته صدرت بالتنسيق بين الصحة والإسعاف والجمعيات الخيرية للتدخل بنقل ودفن المتوفيين بإصابة كورونا من خلال التواصل مع الأطقم الصحية المتواجدة بغرفة العمليات الرئيسية على الخط الساخن 114، وأيضًا خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167،