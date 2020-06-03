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شبورة ونشاطا للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، الموافق 4 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

شبورة مائية خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ولطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 27 درجة والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 27 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو مستقر تمامًا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وأقل بنحو درجة أو درجتين، لافتة إلى أننا نتمتع بطقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت "شاكر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أننا سنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتصل لـ 35 درجة على القاهرة مقابل 32 درجة اليوم، منوهًا بأن درجة الحرارة تشهد انخفاض طفيف الجمعة، منوهًا بأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا يفصلنا أيام عن بدء فصل الصيف والذي يبدأ 21 يونيو الجاري، لافتة إلى أن فصل الصيف يمتاز بارتفاع نسب الرطوبة اكثر من ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من الاحساس بدرجات الحرارة أكثر.

وحذرت من الشبورة المائية الخفيفة على الطرق وخاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة على معظم المناطق تنشط فقط على جنوب سيناء مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بينما البحر المتوسط معتدل تمامًا ومهيأ لكافة أعمال الملاحة.
شبورة ونشاطا للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد
شبورة ونشاطا للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

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