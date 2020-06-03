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وفيات كورونا تتجاوز 50 ألفا في بريطانيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجز الخمسين ألف وفاة.

 

وبحسب إحصاء "رويترز" المستند إلى مصادر رسمية، أدت بيانات جديدة من اسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة في بريطانيا إلى 50059، مما يعني دخول مرحلة مروعة، في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

 

وكان إحصاء "رويترز"، يشتمل بالأساس على الحالات التي يُذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كورونا، في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، حتى 22 مايو، وحتى 31 مايو في اسكتلندا.

 

ويتضمن إحصاء "رويترز" الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو، وفي ويلز وأيرلندا الشمالية.

 

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

 

وكانت بريطانيا، سجلت قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 324 حالة جديدة مقابل 111 في إحصائية أمس الاثنين.

 

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في بيانات جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 324 شخصا لتصل إلى 39369 حالة.

 

 وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لمعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بعد أيام من تراجعه، حيث سجلت في المملكة المتحدة في الإحصائية المنشورة يوم 29 مايو و324 حالة، و30 مايو 215، وفي 31 مايو 113، وفي 1 يونيو 111.

 

كما أفادت وزارة الصحة البريطانية برصد 1613 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 277985.

 

ويأت ذلك بعد أن سجلت بريطانيا في إحصائية يوم 29 مايو 2095 حالة جديدة، وفي 30 مايو 2445، وفي 31 مايو 1936، في 1 يونيو 1570.

 

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

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فيروس كورونا حصيلة الاصابات تخفيف اجراءات العزل بريطانيا

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