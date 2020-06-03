بأرباح 3 مليار جنيه .. البورصة تنهي اليوم على ارتفاع جماعي

حققت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ارتفاعات جماعية، مع استمرار حالة التعافي الذي يشهدها السوق خلال الفترة الماضية.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستويات 10424 نقطة، وارتفع المؤشر" egx70" بنسبة 0.51% يغلق عند مستوى 1198.54 نقطة، وارتفع المؤشر " egx100" هو أيضا بنسبة 0.62% ليصل إلى مستويات 1930 نقطة.

وربح رأسمال السوقي نحو 3.04 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 558.620 مليار جنيه مقارنة بمستويات 555.571 كانت قد حققها في جلسة أمس الذي ربح فيها نحو 5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات داخل البورصة نحو 2.9 مليار جنيه منهم 1.7 مليار جنيه في سوق السندات وحده والباقي داخل سوق الأسهم، حيث بلغ إجمالي حجم التداول نحو 390 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 36 ألف عملية.

وشهدت التعاملات الشركات المقيدة في جلسة اليوم ارتفاع أسهم نحو 76 شركة وانخفاض أسهم 72 شركة واستقرار أسهم 35 شركة من أصل 183 شركة جرى التداول على أسهمها بالسوق.

واتجهت تعاملات المستثمرون المصريين والعرب إلى الشراء بنحو 954 مليون جنيه و 13 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه صافى تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 968 مليون جنيه.