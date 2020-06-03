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عبد الشافي يتفوق على كهربا في استفتاء أفضل لاعب مصري بالدوري السعودي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:45 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
استطاع محمد عبد الشافي نجم نادي الزمالك التفوق على محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي في استفتاء أفضل لاعب مصري لعب في الدوري السعودي.

وكان موقع "دوري بلس" السعودي قد قام بإجراء استفتاء لأفضل لاعب مصري لعب في الدوري السعودي وتفوق فيه عبد الشافي الذي سبق له اللعب لنادي أهلي جده على كهربا الذي سبق له ولعب في صفوف نادي اتحاد جده.

وجاءت نتيجة تصويت الموقع لأفضل لاعب مصري في الدوري السعودي كالآتي:

1- محمد عبد الشافي برصيد 7.84
2- محمود عبد المنعم "كهربا" برصيد 7.71.
3- عصام الحضري برصيد 6.24.
4- شيكابالا برصيد 5.86 .
5- حسين السيد برصيد 5.67.
6 - محمد عواد برصيد 5.43.
7- حسام غالي برصيد 5.21.
8 - عبدالله السعيد 5.14.
9- محمد عطوة 4.42.

يذكر أنه لا يوجد أي لاعب من اللاعبين التسعة المتواجدين في التصويت متواجدين حاليا في الدوري السعودي.

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