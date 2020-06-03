بدء ماراثون المعاشات.. تعرف على موعد صرف معاشك من مكاتب البريد

بدأت مكاتب البريد اليوم صرف معاشات شهر يونيو لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، ومن المقرر الصرف لهم أيام الاربعاء و الخميس.





ويتاح للمواطنين صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " A.T.M " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من صباح الأثنين الموافق الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فجاء تقسيم عمليات الصرف على النحو التالي:









- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء و الخميس الموافقة (3-4) من شهر يونيو.





- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.





- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.









وبلغ إجمالي حركات الصرف 2.340 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 2.474 مليار جنيه، فيما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 183 ألف حالة بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 1.387 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.695 مليار جنيه، بالإضافة 770 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 628 مليون جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.



