Advertisements

الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:56 م
حقيبة كورونا
حقيبة كورونا
منى صموئيل
وزعت وزارة الصحة والسكان، حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا، على أهالي مدن وقرى محافظة الشرقية.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى 376 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى تلك المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية.

وأشارت إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

اقرأ أيضا.. 1152 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة ، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وكشف عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر  أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)
الصحة توزع حقيبة أدوية كورونا على المخالطين بالشرقية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حقيبة كورونا بوابة الفجر المخاطين الصحة العالمية الصحة الشرقية

أخبار تهمك

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. 4 محافظات تسجل أقل معدلات إصابة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا مستحيلا أمام برشلونة

منذ 41 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ ساعتين و 16 دقيقة

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بالقليوبية (صور)

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بجنوب سيناء (صور)

"الصحة" توزع "حقيبة كورونا" على المخالطين بمخافظة بني سويف (صور)

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

تفاصيل هروب مصاب كورونا من مستشفى شربين في الدقهلية (فيديو)

خلال 24 ساعة.. ضبط 5109 أشخاص لمخالفتهم حظر التجوال

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:11 م

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

01:16 م

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

01:36 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

قرارات حاسمة في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين