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اشتراكات مجانية في "شاهد VIP".. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت "مجموعة MBC" عن شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع علامة تجارية رائدة عالمياً في التكنولوجيا والهواتف المحمولة، والتي يحصل بموجبها عملاءها على اشتراك مجاني في "شاهد VIP" مع كل عملية شراء جديدة لأحدث هواتف محمولة من هذه النوعية.

 

واعتباراً من يونيو 2020، سيحصل أي عميل يشتري جهاز موبايل جديد في مصر على اشتراك مجاني في "شاهد VIP"، ما يتيح له الاستمتاع بمحتوى "أعمال شاهد الأصلية" و"عروض شاهد الأولى" ومكتبة "شاهد" الغنية بأقوى الأفلام والمسلسلات والبرامج والعروض العربية والأجنبية، إضافةً إلى بث حيّ على مدار الساعة لباقة من قنوات MBC.

 

أما مدة الاشتراكات المجانية في "شاهد VIP" فتترواح بين شهر واحد مع كل عملية شراء لـموبايل، و ثلاثة أشهر مع كل عملية شراء لهذا الموبايل.

 

تعليقاً على الشراكة والتعاون، قال يوهانس لارتشر مدير عام "شاهد" والقطاع الرقمي في "مجموعة MBC": "نحن سعداء بهذه الشراكة يصلهم عبر هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يتماهى مع هدفنا في جعل "شاهد" و"شاهد VIP" في متناول الجمهور في كل زمان ومكان، حتى خلال تنقلهم."

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