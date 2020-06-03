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النيابة الإدارية تعقد أول دورة تدريبية عن بعد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
عقدت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد، وافتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدورة، والتي تم تنظيمها للأعضاء النيابة الإدارية الجدد.

ومن المقرر أن تستمر تلك الدورية لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدربين على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

تأتي هذه الدورة الأولى من نوعها التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحول الرقمي وفقًا للبروتوكول الذي سبق توقيعه بين إدارة التحول الرقمي ممثلة عن النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات في وقت مبكر من شهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي بالنيابة الإدارية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.

وفي سياق متصل، نتيجة لتميزهن وتفانيهم في العمل، ولتقدير دورهم البارز في العمل القضائي، انتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية 5 من مستشارات النيابة وقرر تقليدهن مديرات للعديد من فروع النيابة.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا، صباح اليوم الأربعاء، بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.

وجاء بالقرار تعيين كل من: المستشارة انتصار محمد أحمد فرج، مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد، مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة.


وتعيين المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر، مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط وتعيين المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.


وأشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.


وأكد "المنشاوي" على تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

كما وجه "المنشاوي" علي مراعاة سرعة انجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية ومن الجدير بالذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة من السيدات المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.

النيابة الإدارية تعقد أول دورة تدريبية عن بعد
النيابة الإدارية تعقد أول دورة تدريبية عن بعد

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