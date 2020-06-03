Advertisements

على خطى الدولار.. ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار اليورو الأوروبي بشكل طفيف في أغلب البنوك خلال تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

وتأتي الزيادة في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الأونة الحالية متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.

وجاء متوسط أسعار اليورو خلال تداولات اليوم الأربعاء في البنوك عند مستوى 17.33 جنيه للشراء، و17.48 للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري


شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من ارتفاعًا يتخطي مستوي 40 قرشًا ليصل إلى 17.65 للشراء، و17.78 للبيع، وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 17.27جنيه للشراء، و17.53 للبيع، وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.


فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات الأسبوع الماضي، ليبلغ 17.64 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في تعاملات أمس، عند مستوى 16.66 جنيه للشراء، و17.80 للبيع.


كما ارتفعت سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية، ليصل إلى 17.54 جنيها للشراء، و17.76 للبيع خلال تداولات الأسبوع الماضي، وواصل اليورو فى بنك HSBC ارتفاعه خلال تداولات عن تداولات أمس، مسجلًا 17.62 جنيها للشراء، و17.82 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران، 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك عوده، 16.58 جنيه للشراء، و17.77 للبيع.

أخبار تهمك

وائل الإبراشي: إغلاق المسجد بعد امتلائه في صلاة الجمعة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن الموجة الثانية لكورونا

منذ أقل من ساعتين

"صحة البرلمان": مستشفيات خاصة تطلب 300 ألف كمقدم لعلاج المصاب بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة تدهور حالة رجاء الجداوي (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يرد على قرارات مجلس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

منذ 14 دقيقة

تعيينات وتنقلات جديدة بقرار من السيسي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وفاة مخرج مصري متأثرا بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد فقدانها الوعي

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. عمرو أديب: وباء جديد يضرب العالم في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:16 م

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تنفي خبر وفاتها

عاجل.. قرار من "الصحة" لإنقاذ الحالات الحرجة المحجوزة بالمستشفيات

02:11 م

عاجل.. حقيقة خبر وفاة رجاء الجداوي إثر إصابتها بفيروس كورونا

12:53 م

مدير مكافحة العدوي: المراوح يمكن أن تسبب الإصابة بكورونا (فيديو)

11:20 ص

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

01:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين