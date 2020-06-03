على خطى الدولار.. ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك

ارتفعت أسعار اليورو الأوروبي بشكل طفيف في أغلب البنوك خلال تعاملات اليوم، على خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليومين الماضيين، جاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





وتأتي الزيادة في أسعار اليورو مقابل الجنيه خلال الأونة الحالية متزامنة مع تزايد الأزمة العالمية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.





وجاء متوسط أسعار اليورو خلال تداولات اليوم الأربعاء في البنوك عند مستوى 17.33 جنيه للشراء، و17.48 للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري









شهدت أسعار صرف اليورو في بنك مصر حالة من ارتفاعًا يتخطي مستوي 40 قرشًا ليصل إلى 17.65 للشراء، و17.78 للبيع، وسجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي 17.27جنيه للشراء، و17.53 للبيع، وارتفع سعر اليورو فى بنك البركة، خلال التداولات ليصل إلى 17.45 جنيه للشراء، و17.74 للبيع.









فيما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان قرشين، خلال التداولات الأسبوع الماضي، ليبلغ 17.64 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، جاء سعر اليورو مقابل الجنيه فى أقدم البنوك الحكومية المتخصصة فى مصر، في تعاملات أمس، عند مستوى 16.66 جنيه للشراء، و17.80 للبيع.







