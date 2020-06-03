أحمد حجازي يرفض العودة من الاحتراف ويطمأن الأهلي وصدمة في بيراميدز

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جدد نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، رفضه فكرة العودة من الاحتراف الخارجي، والانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، مطلع الموسم الجديد.



ورفض أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، التفاوض مع بيراميدز سبورت، للانتقال إلى صفوفه، أو حتى العودة ضمن صفوف القلعة الحمراء، بالميركاتو الصيفي.



وأكد حجازي خلال اتصالات مع النادي الأهلي، بأنه يرغب في الاستمرار بالاحترام الخارجي، خاصةً في ظل تلقيه عدة عروض من أندية البريميرليج.



وحرص حجازي، على التأكيد لمسؤولي القلعة الحمراء، أن الأولية له ستكون التواجد في ملعب التتش، حال اتخاذه قرار بالعودة مستقبلًا.