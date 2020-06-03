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"تعليم الفيوم" تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الأربعاء، عددا من مقار لجان الثانوية العامة بإدارة سنورس التعليمية، مؤكدا ضرورة إنهاء الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2020 وتطهير وتعقيم وتجهيز جميع اللجان، من أجل تهيئة المناخ الصحي المناسب لجميع طلاب الثانوية العامة خلال فترة أداء الامتحانات 2020م.

وجاء ذلك بحضور الدكتور منتصر الشماع، مدير إدارة سنورس التعليمية.

وتفقد عدد من المدارس على مستوى إدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة عثمان بن عفان ومدرسة الراضي ومدرسة موسي الجلاب.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، قد تفقدا، مستشفى طامية المركزي كإحدى مستشفيات فحص حالات الاشتباه بفيروس كورونا، للتأكد من مستوى آداء الخدمة للمواطنين، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير مديرية الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية المركزي تأتي ضمن سلسلة الزيارات التفقدية، لعددٍ من المستشفيات التي تم تحديدها بنطاق المحافظة، سواء مستشفيات التشخيص والفحص أو مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، تفعيلًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح أمس عبر الفيديو كونفرانس، بالمتابعة اليومية لتلك المستشفيات للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ راجع توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

وكما التقى المحافظ عددًا من الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لكافة العاملين بالمستشفى، وتوفير التدريب اللازم للأطباء وأطقم التمريض، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على حسن معاملة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.

وخلال لقائه بالأطقم الطبية، قدم محافظ الفيوم الشكر للأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى، مثمنًا دورهم الهام والحيوي في تلك المرحلة التي يمر بها العالم أجمع، لافتًا الى توفير كافة سبل الحماية الشخصية للحفاظ على سلامتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص رقم "واتس آب" ٠١٥٥١٥٧٢١٥٥ لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين حول فيروس كورونا المستجد، يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، بالإضافة إلى الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة، والذي تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
"تعليم الفيوم" تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة
"تعليم الفيوم" تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

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