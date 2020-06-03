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أشرف زكي لـ"الفجر الفني": رجاء الجداوي على قيد الحياة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:57 م
أشرف زكي
أشرف زكي
روان هيثم
نفى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الخبر الذي نشرته الإعلامية لمياء حمدين، والذي أفاد بوفاة الفنانة رجاء الجداوي، موضحا أنها على قيد الحياة ولا صحة تماما لهذا الخبر.

وأوضح أشرف زكي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلاً: "مدام رجاء بخير ولا صحة لما يتداول عبر السوشيال ميديا حول شائعة وفاتها".

يذكر أنه أصيبت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في الـ24 من مايو الماضي عقب إجراء التحاليل المعملية والتي جاءت إيجابية ما استدعى نقلها إلى مستشفى الحجر الصحي بمنطقة أبوخليفة بمحافظة الإسماعيليةو تدهورت الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي ما استدعى نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة، بعدما عانت من ضيق تنفس شديد.

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