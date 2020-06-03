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بسبب كورونا.. أسامة كمال يطالب بعقد امتحانات الثانوية بالملاعب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الإعلامي أسامة كمال، إن أولياء الأمور متخوفين من إجراء امتحانات الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، وهناك العديد من المطالب بإلغاء امتحانات الجامعات والمعاهد.

وأوضح "كمال"، خلال برنامجه "مع أسامة كمال" المذاع عبر موقع "يوتيوب"، اليوم الأحد، أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي يعملوا لصالح الطلاب وغير متعنتين، والطلاب متخوفين من انتشار الفيروس، ولكن يمكن الوصول لحل كأن يتم إجراء الامتحانات في أماكن مغطاة بمساحات واسعة مثل ملاعب الكرة، أو تأجيل الامتحانات حتى شهر سبتمبر، فنحن في ظروف استثنائية ويمكن القيام بأشياء استثنائية، معقبًا: "أنا متفهم أن تأجيل الامتحانات قد يؤثر على العام المقبل والتنسيق، ولكن لا اتفهم أن يكون هناك ممثلين للطرفين للوصول لحل للخلاف بينهم".

وتابع "كمال"، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، توقع في تصريحات له أن نصل لمليون مصاب بكورونا حسب سلوك المواطن، وتوقع تسجيل 30 ألف حالة غدًا أو بعد غد، و40 ألف حالة من يوم 10 لـ 13 يونيو، معقبًا لوزير التعليم العالي: "الامتحانات يا معالي الوزير مش هتساهم في زيادة إصابات كورونا". 

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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