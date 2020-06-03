99 فندقًا مؤهلين لاستقبال الزائرين على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة السياحة والآثار منذ قليل، عن تسليم عدد جديد من الفنادق السياحية شهادة السلامة الصحية والتي تعني أن الفندق مؤهلًا لاستقبال الزائرين.





وفي بيان صحقى، أوضحت الوزارة أن ١٤ فندقًا بخمس محافظات، تسلموا شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.





وهي في محافظات البحر الأحمر والاسكندرية والقاهرة والسويس وأسوان، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.





وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إلى أن أعداد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية، أي المؤهلة لاستقبال الزائرين حتي الآن وصلت إلى ٩٩ فندقًا.





ولفت إلى أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية، أقرت باستيفاء ٣ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هم هيلتون لونج بيتش، وجنجل أكوا بارك، والفرعون أزور، و٣ فنادق من ٤ فنادق بمحافظة الاسكندرية وهي فنادق هيلتون جرين بلازا، وجراند بلازا سموحة، وصن رايز أليكس أفينيو.





وفندقين في محافظة القاهرة هما سانت ريجيس، وهيلتون مركز التجارة العالمي، و٥ فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس هم بورتو السخنة، وكانكون، وواحة مينا، وموفنبيك، وتيدا سويس إن، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق موفنبيك أسوان.





وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن الفنادق التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.





وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.