شقيق جوارديولا يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبله

كشف بيري جوارديولا شقيق ووكيل أعمال بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مفاجأة بشأن تخطيطه لمستقبله.





وأكد شقيق جوارديولا أن المدرب الإسباني يشعر أنه حقق كل شيء مع الفرق التي قام بتدريبها والآن يريد أن يح بطولات جديدة ولكن مع المنتخبات بشكل دولي.





وقال بيري جوارديولا في تصريحات صحفية للصحافة البرازيلية بشأن احتمالة تدريب بيب لمنتخب البرازيل: "البرازيل فازت بكل شيء مع مدربين برازيليين، أعتقد أنكم تملكون مدربين جيدين، ولا تحتاجون للأجانب".





وتابع: "بيب يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام، وسنرى كيف ستسير الأمور، الأمر لا يتعلق بالحاضر".





وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت من قبل إلى أن جوارديولا كان مرشح لتدريب منتخب الأرجنتين بالإضافة إلى ترشيحه لتدريب منتخب البرازيل أيضا.