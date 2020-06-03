دعوى قضائية ضد جوجل بقيمة 5 مليار دولار لتتبع المستخدمين في وضع التصفح المتخفي





قام مجموعة من الأشخاص في الولايات المتحدة برفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة جوجل العملاقة، تطلب 5 مليارات دولار على الأقل كتعويض للمستخدمين الذين تم تتبعهم بشكل غير قانوني باستخدام وضع التصفح الخفي على متصفحاتهم ، وفقًا لوكالة رويترز.





وفقًا للشكوى، لا تزال شركة جوجل تستخدم تقنيات مثل Google Analytics و Google Ad Manager، وحتى تطبيقات الهواتف الذكية الأخرى، لتتبع نشاط المستخدم للمستخدمين في أوضاع التصفح الخاصة " وضع التصفح الخفي"، وهذا يتيح لـ Google التعرف على بعض "أكثر الأشياء إحراجًا" التي يقوم بها المستخدمون عبر الإنترنت، وهو ليس ما يتوقعه المستخدمون أثناء التصفح في الأوضاع الخاصة.





ويقول المدعون أن هذا ينتهك قانون التنصت الفيدرالي وكذلك قوانين الخصوصية في كاليفورنيا، ويطالب بتعويض قدره 5000 دولار لكل مستخدم متأثر بجمع البيانات هذا، ومن المحتمل أن يتأثر ملايين المستخدمين منذ 1 يونيو 2016، وفقًا للشكوى.





ورد متحدث باسم شركة جوجل - Google على الاتهامات، قائلاً إن الشركة ستدافع عن نفسها، حيث أن متصفح Chrome يحذر المستخدمين من أن مواقع الويب قد تستمر في تتبع نشاطهم في وضع التصفح المتخفي.





وأكمل، من غير الواضح ما إذا كانت الشكوى لها أرجل للوقوف عليها، حيث أن تتبع موقع الويب بشكل عام مستقل عن أوضاع التصفح الخاصة.





يذكر أن شركة مايكروسوفت - Microsoft أدخلت مؤخرًا تغييرًا على متصفح Edge الخاص بها، مما يجعله لا يتتبع عمليات بحث Bing في وضع InPrivate.







