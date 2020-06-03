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"وإنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد والجرينى يحقق 10 مليون مشاهدة في اسبوع

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



نجح كليب "وانت معايا" في تحقيق أكثر من ١١ مليون مشاهدة في أسبوع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يُشار أن كليب "وانت معايا" يجمع بين الفنان تامر حسني والشاب خالد والفنان المغربي عبدالفتاح الجريني والمطرب التونسي بلطي، والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي وإخراج سعيد الماروق .

وعلى صعيد آخر ، أحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا حفلا غنائيًا "أونلاين"،على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر،وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا.

وفي سياق آخر، اقترب تامر حسنى من انتهاء تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" مع المخرج سارة وفيق، والفيلم يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرون.

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