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برلماني: شكر السفارة الأمريكية لمستشفى بالصعيد دليل على النجاح

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:31 م
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطاب الشكر الذى بعثت به السفارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة السفير الأمريكى جوناثان كوهين لمستشفى إسنا للحجر الصحى بصعيد مصر، هو دليل قاطع على المهنية والاحترافية الكبيرة التى يتمتع بها جيش مصر الأبيض.

وأضاف "عامر" فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن الحملة المسعورة من المتربصين بأبطال الجيش الأبيض المصرى لم يكن لها أى هدف سوى إحباط هؤلاء الأبطال ولكن جميع محاولات إحباطهم من قوى الشر والظلام والإرهاب فشلت فشلا ذريعا وهاهى مستشفى فى صعيد مصر الجوانى ترفع اسم وعلم مصر عالميا بعد الإداء رفيع المستوى لجميع المسئولين داخل مستشفى إسنا للحجر الصحى.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لجميع من يعملون داخل المستشفى ولكل الأبطال والبواسل داخل جيش مصر الأبيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية الذين لم يترددوا لحظة واحدة فى تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها العظيم وكل شعوب العالم فى مواجهة هذا الوباء اللعين.

وكان خطاب السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى قد نص على ما يلى:

بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أود أن أشكركم وموظفيكم على رعايتهم الإستثنائية لأربعة سائحين من مواطنى الولايات المتحدة الذين تم علاجهم داخل المستشفى الخاص بـ"covid 19"، ولقد أثبتت أنت ورعاية موظفيك غير العاديين لمواطنينا دورًا فعالًا فى تعافيهم الناجح والعودة الآمنة لعائلاتهم فى الولايات المتحدة، وإننى أقدر بعمق جهودك وتضحياتك التى لا تعرف الكلل لتحقيق الإنتعاش، وإن رعايتكم لمواطنينا تستمر فى إظهار روابط الصداقة القوية القائمة بين الولايات المتحدة ومصر، ومرة آخرى أشكرك على إلتزامك الرائع بصحة مواطنينا"

وكانت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، استشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة قد اعلنت من قبل أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 7 حالات تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه كان من ضمن الحالات عدد منهم فى الرعاية المركزة، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية فى نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً أنه يوجد قسم الدعم النفسى للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريين فى الطب النفسى والعلاج السلوكى لتقديم الدعم النفسى للمرضى لتجاوز الأزمة.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وجميع العاملين بالمستشفى بالتهنئة إلى جميع المرضى المتعافين بالتهنئة لتماثلهم الشفاء التام بفضل الله وكرمه، كما أهابت المستشفى إلى جموع الشعب المصرى بالالتزام التام والتباعد الاجتماعى لتجاوز.هذة المرحلة الفارقة فى تاريخ البشرية.

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فرج عامر علاج الفيروس رئيس صناعة النواب بوابة الفجر الفجر الصحىة

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