مشوار رمسيس مرزوق الفنى فى ذاكرة الإبداع على يوتيوب الثقافة

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تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان ذاكرة الابداع تعرض ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك التى تبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وتبدأ فى التاسعة مساء الاربعاء 3 يونيو بفيلم"فارس الظل والنور" الذى يستعرض ملامح المشوار الفني لمدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق وأهم أعماله والمحطات الرئيسية فى تاريخه الإبداعي.



قالت إيناس عبد الدايم أن سلسلة أفلام ذاكرة الإبداع تضم محموعة من الأعمال التسجيلية والوثائقية التى تتناول سيرة علامات الفكر والفن والأدب ، وأضافت أنها تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري ، مؤكدة استمرار خطوات تطوير المجتمع ونشر الوعي من خلال الأدوات المتنوعة للقوى الناعمة .



يسبق الفيلم في الثامنة والنصف مساءً محاضرة من برنامج ورشة أبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل .