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خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 102 قضية مخدرات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة موسعة في جميع مديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، لضبط الأسلحة النارية وقضايا المخدرات وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتمكنت الحملة، من ضبط ٤٤ قطعة سلاح ناري، و١٠٢ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٦٠٢٣ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٤٤ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٣٥ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٥ بندقة آلية، ٤ بنادق خرطوش، ٦ طبنجات، ٢٨ فردا محلي الصنع، ١٠٧ طلقة مختلفة الأعيرة، و١٥٨ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٦٠٢٣ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٩٣ حكم جناية، ١٣٥٠٠ حكم حبس جزئي، ٢٩٦٩ حكم حبس مستأنف، ٢٣٠٠١ حكم غرامة، ٦٣٦٠ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢ من تشكيلات عصابية ضم ١٢ متهم، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٢ قضايا مخدرات بحوزة ١٠٤ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٢١ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٩ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٠٤ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ١٣٥٣٢ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٨٣ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٣ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط  (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.

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قضايا مخدرات بوابة الفجر الفجر الداخلية

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