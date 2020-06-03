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لرعاية أطفالهن.. برلمانية تطالب بإجازة استثنائية للسيدات من الأطقم الطبية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
قالت إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،  إن السيدات في الأطقم الطبية سواء طبيبات أو ممرضات ممن لديهن أطفال في سن صغير يعانين جراء عدم وجود أي آلية لترك أطفالهم خلال فترات العمل، وذلك بسبب إغلاق الحضانات ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وناشدت النائبة، في بيان، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإعطاء إجازة استثنائية للسيدات من الأطقم الطبية، ممن لديهن أطفال لم يبلغوا سن الـ7 سنوات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف الحالي يضعهن في أزمة كبيرة، فهن لسنا قادرين على ترك أطفالهم في المنزل خاصة مع سنهم الصغير، وأيضا لا يستطعن اصطحابهم للعمل بما يعرضهم لمخاطر الإصابة، موضحة أن الحل يُكمن في إعطاء إجازة استثنائية لهن لحين فتح الحضانات، أو على الأقل إجازة بدون مرتب خلال هذه المدة.

1152 إصابة جديدة بالكورونا.. و47 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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فتح الحضانات بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية الاطقم الطبية اجازة استثنائية

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