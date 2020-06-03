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ننشر موعد فتح المساجد في مصر.. والاوقاف تضع خطة لمنع تفشي الفيروس والتعايش معه

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:17 م
فتح المساجد في مصر
فتح المساجد في مصر
فتح المساجد في مصر | عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليومالأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتناقش اللجة العليا خلال اجتماعها، موعد فتح المساجد في مصر وعودة الصلاة مجددًا بها، وعودة النشاط الرياضي، وفقًا للضوابط المقدمة من الوزارات المعنية، بعد إعلان رئيس الوزراء أنه سيتم عودة النشاط الرياضي تدريجيًا.

وتناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، عددًا من الملفات المهمة، مثل عودة الطيران، ومستجدات فيروس كورونا وطرق مواجهته وجهود وزارة الصحة.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء قرارًا بعودة فتح المساجد في مصر وتحديد موعده، حيث تتأهب وزارة الأوقاف إلى ما يسفر عنه اجتماع لجنة إدارة الأزمة، بشأن فتح المساجد في مصر مجددًا، وفقًا للخطة التي انتهت إليها الوزارة برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، حيث من المقرر أن يحمل الاجتماع المقرر مطلع الأسبوع المقبل حسم المسألة التي دار حولها جدال كبير خاصة بعد إعلان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب اللواء شكري الجندي عودة الصلوات الخمس والجُمع بداية من 5 يونيو المقبل، الأمر الذي تبعه نفي الوزارة.

وفيما يلي أبرز ملامح الخطة المقررة وفق رؤية الأوقاف نتيجة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والتعايش معه:

1- اقتصار العمل بالمساجد على الصلاة فقط دون ممارسة أي أنشطة دينية أخرى.

2– استمرار غلق المساجد في غير الأوقات المخصصة للصلاة.

3– استمرار غلق دروات المياه وأماكن الوضوء في المساجد.

4– إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامة، واصطحاب مصلى خاص إن أمكن.

5– الالتزام بمنع المصافحة أوالعناق داخل المسجد وفق القواعد التي سبق الإعلان عنها قبل تعطيل الصلوات.

6– التركيز على التباعد بين المصلين على أن تكون المسافة بين المصل والآخر مترين.

7– عودة الجمع بشكل مبدئي وفق الخطة الموضوعة ثم تعميمها على الصلوات الخمس.

8– منح الأولوية لما تم حصره من مساجد تحتوي على ساحات دون الزوايا الصغيرة.

9– استمرار تعليق حضور كبار السن والمرضى في ظل رخصة تجيز لهم أداء الصلاة في منازلهم.

10– منع إلقاء الدروس الدينية في المساجد منعًا للتجمعات.

11– استمرار غلق جميع الأضرحة، مع استمرار الإدارات الهندسية بعمل الصيانة اللازمة لهذه الأضرحة.

12– منع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، فلن يتم فتح دور المناسبات للعزاء أو الأفراح.

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