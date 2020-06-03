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خلال يوم.. ضبط 4914 شخصا خالفوا حظر التجوال

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، في ضبط 4914 لمخالفتهم قرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية، بجانب ضبط عدد 3094 مركبة مخالفة.

وجاء ذلك، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 249 مخالفة في مجال غلق المحال التجارية.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

كما أسفرت عن ضبط 213 مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق 73 مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" 12531 مركزا تعليميا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي زعم قيام مباحث باب الشعرية بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانوني.

وكانت رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (مباحث باب الشعرية نموذج غير مشرف لوزارة الداخلية) يتضمن الادعاء بقيام قوة من مباحث القسم بضبط أحد الأشخاص بدون سند قانوني.

وتبين أن الشخص المضبوط (عاطل، ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة) وأنه بتاريخ 2532020 وردت معلومات لوحدة مباحث القسم مفادها مزاولة المتهم نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بمسكنه، وضُبط بحوزته ( 20 جرام من مخدر الفودو).

وأثناء الضبط تجمع عدد من معارفه في محاولة للتعدي على القوات وتسهيل هروب المتهم إلا أن القوات تمكنت من السيطرة على الموقف وإصطحابه للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. 

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