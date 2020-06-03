أحلام تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

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تحرص الفنانة أحلام على التواصل مع محبيها بشكل دائم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أحلام مجموعة من الصور الجديدة لها،ظهرت فيها وهي مُرتدية فستان طويل باللون الكاشمير ذو النقشات الفضية اللامعة،يتسم بوجود أكمام طويلة، وارتدت أقراط من الألماس الرقيق، وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا باللون الهادئ، فزادها ذلك جمالاً،وعلقت على الصور قائلة :" كأني عمري ما حبيت، ‏كأنك أول إحساسي".





وفي سياق آخر طرحت أحلام مؤخرًا أغنية "أنا ما أدري عن الناس" وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر ومكساج جاسم محمد