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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة علي النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 6.5 جنيهًا للكيلو، وسعر البصل 4 جنيهات للكيلو، وسعر ورق العنب 20 جنيهًا للكيلو، وسعر البطاطس 3.5 جنيهًا للكيلو، وسعر الباذنجان 3 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الكوسا 5 جنيهات للكيلو، وسعر الثوم 25 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر الجوافة 6 جنيهات للكيلو، وسعر الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو، وسعر البطيخ 40 جنيهًا.

وتتباين أسعار الخضراوات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية وخاصة البطاطس أدت إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة صادرات بطاطس المائدة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تكليفات لإدارة الخضر بمتابعة جميع أصناف الخضر، ونشر لجان بالتعاون مع مديريات الزراعة، لرصد حالات المتغيرات على زراعات الخضر، وتلقى أي شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، وعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والارشادية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والزراعات المكشوفة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية.

وأضاف "عطا"، أن هناك تكليفات لإدارة الخضر، بتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأكد تقرير إدارة الخضر، أن هناك لجان فنية وارشادية مكثفة من قبل جميع الإدارات التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية، تتبعها غرف مركزية لإدارة الازمات وتلقى شكاوى المزارعين، بعمل لجان مرورية مكثفة على زراعات الخضروات والفاكهة، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والتقلبات الجوية؛ تفاديًا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

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مصر كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر اسعار الفاكهة اسعار الخضروات

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